ضبط 3 تماثيل لـ«الإله حورس» بحوزة 4 أشخاص بسوهاج

مراسل «ONA»:

تمكنت شرطة السياحة والآثار بسوهاج، مساء أمس الاثنين، من ضبط 3 تماثيل أثرية للإله حورس من الحجر الجيرى وبعض القطع الحجرية عليها رسومات فرعونية بأحجام مختلفة وذلك عقب ورود معلومات من مركز شرطة المنشاه بقيام 5 اشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزلهم

كانت وردت معلومات للواء أحمد شاهين مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، تفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار ببندر أخميم، وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية قادها المقدم أحمد رفعت رئيس المباحث بتفتيش مساكن أربعة أشخاص.

وعثر بحوزة الأول يدعى «كمال عبد اللاه حماده الهواري» مقيم ببندر جرجا،علي 3 تماثيل للإله حورس من الجير الحجري مختلفة الأحجام، كما عثر مع المدعو «محمود خلف سيد آدم يقيم شارع الحرية بندر المنشاة، والمدعو «عمر حسن أحمد موسي» عامل علي قطعتين من الفخار مختلفة الأحجام والأشكال عليها نقوش فرعونية وكذا عدد 3 قطع من الحجر مختلفة الأحجام والأشكال عليها نقوش ورسومات فرعونية.

كما تم تفتيش منزل المدعو «علاء إبراهيم أحمد» يقيم شارع الحرية بندر المنشاه، حيث تبين عدم تواجده وعثر بالمنزل علي حفرة دائرية الشكل قطر 2 متر وعمق 6 متر لم يتمكن النزول إليها، ومنزل المدعو «فتحي صديق عبد الغني يقيم شارع البحر بندر المنشاه حيث تبين عدم تواجده وعثر بالمنزل علي حفرة دائرية الشكل قطر 2.5 متر وعمق 5متر[ لم يتمكن النزول إليه».

تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العام.