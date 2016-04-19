بالصور.. ملكات جمال بلجيكا يزرن معبد حتشبسوت غربى الأقصر للترويج للسياحة

واصلت ملكات جمال بلجيكا، صباح اليوم الثلاثاء، من جولاتهن السياحية للترويج للأقصر، حيث توجهن إلى البر الغربى لزيارة معالمها الآثرية، وهن كل من "لنتى فرانس"ملكة جمال بلجيكا لعام 2015، وملكة جمال بلجيكا لعام 2016 "أنالى توروس" ووصيفتها، والمشرفة الأولى على اختيار ملكات جمال بلجيكا، والتى كانت قد أقيمت مؤخراً بسهل حشيش بمصر.

وشملت زيارة ملكات جمال بلجيكا صباح اليوم، زيارة معبد حتشبسوت ومعبد الرمسيوم والدير البحرى، وذلك للقيام بجلسات تصويرية دعائية وبروموهات للترويج للتاريخ الفرعونى بمدينة الأقصر فى بلدانهن، وسط حالة من السعادة لتواجدهن بين جدران المعابد الفرعونية التاريخية القديمة.

ومن المقرر أن تستمر زيارة ملكات جمال بلجيكا فى الأقصر حتى غد الأربعاء، ويقمن بزيارة معابد ومقابر الأقصر، بغرض الاستمتاع بتصوير بروموهات دعائية لمصر والأقصر، ثم يتوجهن إلى القاهرة لتصوير باقى جلسات الدعاية وتنشيط السياحة لمصر فى بلجيكا، ويرافقهن فى زيارتهن للأقصر عدد من الصحفيين والإعلاميين البلجيكيين للقيام بالتغطية الإعلامية للحدث، حيث تسعى الحكومة المصرية للاستعانة بملكات جمال بلجيكا من أجل إنعاش قطاع السياحة المتدهور خلال الشهور الأخير.

- بالصور.. ملكتا جمال بلجيكا تزوران معبد الأقصر للترويج للسياحة

- بالصور.. ملكتا جمال بلجيكا السابقة والحالية تزوران معبد الكرنك بالأقصر

- تنشيط السياحة: ملكتا جمال بلجيكا الحالية والسابقة فى الأقصر مساء اليوم

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>- بالفيديو.. ملكات جمال بلجيكا فى زيارة لمعبد الكرنك للترويج السياحى للأقصر..ملكة جمال بلجيكا 2016: هذه أول زيارة لمصر.."لنتى فرانس":سأنشر صورى فى وسائل الإعلام ببلادى ليشاهدوا الحضارة الفرعونية

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