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قافلة طبية لجامعة قناة السويس تجرى الكشف الطبى على 371 مواطنا بوسط سيناء

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قافلة طبية لجامعة قناة السويس تجرى الكشف الطبى على 371 مواطنا بوسط سيناء قافلة طبية لجامعة قناة السويس تجرى الكشف الطبى على 371 مواطنا بوسط سيناء
أجرت قافلة الإصحاح البيئى التابعة لجامعة قناة السويس الكشف الطبى على 371 مواطنا من أهالى مدينة نخل بوسط سيناء فى إطار التنسيق بين الجامعة ومحافظة شمال سيناء لتقديم الخدمات المختلفة لأهالى وسط سيناء.

وقال نصر الله محمد، رئيس مركز ومدينة نخل فى تصريح له اليوم، أن القافلة ضمت 42 طبيبا من كلية الطب بجامعة قناة السويس فى تخصصات الأسنان، والباطنة، والأطفال، والأذن والحنجرة، والمسالك، ونساء وتوليد، وتغذية علاجية، وطب أسرة، وأمراض جلدية، إضافة إلى طبيب بيطرى، ومتخصص فى مجال الخدمات الزراعية.

وأضاف رئيس مركز ومدينة نخل، أنه تم إجراء الكشوفات الطبية على الأهالى مجانا فى مستشفى نخل وتوفير العلاج لهم وتحويل الحالات التى تستدعى إجراء عمليات لمستشفى الجامعة بالإسماعيلية.

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