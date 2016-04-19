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اليوم.. قافلة طبية لمعهد بحوث أمراض العيون بجنوب سيناء

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اليوم.. قافلة طبية لمعهد بحوث أمراض العيون بجنوب سيناء اليوم.. قافلة طبية لمعهد بحوث أمراض العيون بجنوب سيناء
ينظم معهد البحوث لأمراض العيون اليوم الثلاثاء قافلة طبية، تستمر حتى يوم السبت المقبل، بمحافظة جنوب سيناء، يجرى خلالها أساتذة المعهد توقيع الكشف الطبى وعمليات جراحية لأهالى محافظة جنوب سيناء مجانا، تزامنا مع العيد القومى للمحافظة وذكرى مرور 15 عاما على أول قافلة تم تنظيمها لمحافظة جنوب سيناء.

وقال الدكتور محمد وائل مدير مستشفى طور سيناء العام، أنه سيتم إجراء عمليات المياه البيضاء بالفاكو التفتيت بالموجات الصوتية مجان وتحاليل لمراضى جنوب سيناء بالمجان لبتوفير جميع الاحتياجات والمتطلبات الخاصة للقافلة الطبية بحضور عميد المعهد و6 أستاذها بالتنسيق مع مستشفيات المحافظة فى مدينة طور سيناء ومدينة شرم الشيخ ومدينة دهب لتخرج هذه القافلة بالصورة المشرفة لنا جميعا وتحقيق أكبر قدر ممكن من الفائدة لأهالى جنوب سيناء.

وأكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء فى تصريحات له، أهمية هذه القوافل الطبية فى توصيل الخدمة الصحية وتوفير الأدوية اللازمة مجانا تخفيفا عن كاهل الاهالى والمواطن البسيط وشدد المحافظ على ضرورة تحقيق الانضباط داخل المستشفيات وتوافر أطقم الأطباء والتمريض والنوبتجيات على مدار الـ 24 ساعة يوميا وحسن استقبال ورعاية المرضى المترددين على المستشفيات وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية لهم.


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