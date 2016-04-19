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وزير السياحة يبحث مع نظيره الناميبي تعزيز سبل التعاون السياحي المشترك

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وزير السياحة يبحث مع نظيره الناميبي تعزيز سبل التعاون السياحي المشترك وزير السياحة يبحث مع نظيره الناميبي تعزيز سبل التعاون السياحي المشترك

محمد يحيى راشد، وزير السياحة

استقبل محمد يحيى راشد، وزير السياحة، بوهامبا شيفيتا وزير السياحة والبيئة بدولة ناميبيا والوفد المرافق له لبحث سبل التعاون السياحى المشترك، وذلك على هامش الزيارة التى قام بها الوزير الناميبيى للمشاركة فى مؤتمر التغير المناخى الذى نظمتة وزارة البيئة المصرية.

أكد راشد أهمية تعميق العلاقات السياحية مع الدول الافريقية وان نفخر بجذورنا الافريقية، متطلعاً إلى لقاء قريب يجمعه بوزير السياحة الناميبى مرة أخرى لتبادل الرؤى وتقييم العلاقات السياحية والعمل على تدعيم أواصرها.
> أشار الوزير الناميبى إلى أنه قام بزيارة العديد من الدول الافريقية، وإلى رغبته فى تعزيز التعاون السياحى مع ، لافتا إلى أن ناميبيا يصل عدد سكانها 2.3 مليون نسمة ويزورها حوالى 1.5 مليون سائح سنويا.
> تطرق اللقاء إلى أهمية التعاون فى مجال التدريب وتبادل الخبرات والمناهج التعليمية السياحية.
> كانت السفارة المصرية بناميبيا قد وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة السياحة الناميبية فى نوفمبر الماضى متضمنة بنودا عن إقامة مشروعات سياحية، تبادل الخبراء والتشريعات والانظمة الحاكمة للمهن السياحية، وتبادل المشاركة فى المعارض والمهرجانات.

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