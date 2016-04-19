جنح سوهاج تجدد حبس عاطل 15 يومًا بتهمة ترويج العملات المقلدة

قررت محكمة جنح مركز سوهاج، برئاسة المستشار محمد برهان، وسكرتارية طه محمد عثمان، تجديد حبس المتهم "العارف.أ.ق" عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق بعد اتهامه بترويج عملات مالية مقلدة فئة الـ100 جنيه فى السوق السوداء مقابل مبالغ مالية.

بدأت الواقعة عندما تلقى رئيس مباحث مركز سوهاج بلاغا من أحد المصادر السرية بقيام المتهم بترويج عملات ورقية مقلدة بقصد الاتجار، فى السوق السوداء، مقابل مبالغ مالية وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة وتم القبض على المتهم وبحوزته 2000 جنيه مقلدة فئة الـ100 جنيه.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، تم تجديدها إلى 15 يوما.

- جنح سوهاج تجدد حبس متهم بترويج عملات مقلدة 15 يوما

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