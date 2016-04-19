7 آلاف مخبر سرى فى شوارع إيران لمراقبة الالتزام بالحجاب

أخبار إيران

جندت إيران حوالى 7 آلاف مخبر باللباس المدنى، للقيام بدوريات فى شوارع طهران بهدف محاربة "المنكر" خصوصا عدم ارتداء الحجاب حسب الأصول أو مضايقة النساء.

وأعلن الجنرال محسن ساجيدينيا، الاثنين بدء من اليوم تعمل الدوريات بالزى المدنى فى كل المدينة.

وأضاف ساجيدينيا أن مهمة هذه الدوريات هى مراقبة "سوء ارتداء الحجاب والأصوات الصاخبة ومضايقة النساء، وعدم الالتزام بالحجاب فى السيارات".

وذكر ساجيدينيا أنه لا يحق لهؤلاء المخبرين التحرك من تلقاء أنفسهم بل عليهم رفع تقرير بهذه الحالات إلى الشرطة.

وفى نوفمبر، أعلنت الشرطة الإيرانية أن السيارات التى تقودها نساء أو يوجد داخلها غير محجبات أو لا يرتدين الحجاب حسب الأصول ستحجز لمدة أسبوع.

ومنذ الثورة الإسلامية عام 1979، أصبح ارتداء الحجاب إلزاميا فى إيران للإيرانيات أو للأجنبيات بغض النظر عن الديانة.لكن خلال السنوات الماضية، حدث بعض التراخى فى التزام النساء بالزى الرسمى، وتزايدت فى شوارع العاصمة والمدن الكبرى فى المحافظات رؤية نساء يقدن السيارات وقد سقط الحجاب على أكتافهن، كما تخرج أيضا النساء ولا يغطيون شعرهم بشكل كامل ويرتدوا ثياب ضيقة.

كما شددت الشرطة الإيرانية أيضا الإجراءات على السائقين المتهورين أو الذين يشربون الخمر أو يتعاطون المخدرات.

وأعلنت الشرطة عن نظام جديد يسمح "للأشخاص الموثوق بهم" إبلاغ الشرطة عن هذه الجنح، وقد يكون هؤلاء الأشخاص من "المسئولين فى الإدارة أو فى القوات المسلحة أو أيضا رجال شرطة بلباس مدنى".

ويدعو الرئيس حسن روحانى، وهو رجل دين معتدل انتخب فى يونيو 2013 إلى مزيد من الانفتاح السياسى والاجتماعى، خصوصا فيما يتعلق باحترام ارتداء الملابس.

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