طالبة من بني سويف تخوض مسابقة" تحدي القراءة" في دبي

كتب:سيد عبد الغني

فازت الطالبة إيمان عيد إبراهيم من مدرسة صفط الخرسا الإعدادية التابعة لإدارة الفشن التعليمية بمحافظة بني سويف في تصفيات الجمهورية في مسابقة تحدي القراءة العربي وتقرر تكريمها في الاحتفالية الكبرى بدولة الإمارات المتحدة في دبي .

ويعتبر " تحدي القراءة العربي" هو اكبر مشروع أطلقه سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لتشجيع القراءة لدي الطلاب في العالم العربي عبر التزام أكثر من مليون طالب بالمشاركة بقراءة خمسين مليون كتاب خلال كل عام دراسي .

ويشير خليفة محمد حامد موجه عام المكتبات بمديرية التربية والتعليم أن 8 من طلاب بني سويف اشتركوا في التصفيات التي أجريت علي مستوي المحافظة وفازت الطالبة إيمان علي مستوي الجمهورية .

وأشار "خليفة "أن المسابقة تهدف إلي تنمية حب القراءة لدي جيل الأطفال والشباب في العالم العربي وغرسها كعادة متأصلة في حياتهم ، وتنمية مهارات الطلاب في التفكير والنقد والتعبير وتعزيز قيم التسامح والانفتاح الفكري والثقافي لدي الطلاب .

وتتضمن جوائز المسابقة حصول الفائز الأول علي 150 ألف دولار( منها 100 ألف دولار لتغطية تكاليف دراسته الجامعية و50 ألف دولار مكافأة لأسرته) كما تحصل أكثر المدارس المشاركة عربيا علي مليون دولار بالإضافة إلي 10 آلاف دولار إلي المشرف الأول في كل دولة عربية وكذلك كل طالب ، بالإضافة إلي حصول الأوائل علي مستوي المدارس والمناطق التعليمية في الدول المشاركة علي هدايا عينية والعديد من الجوائز للطلاب والمشرفين المشاركين تصل قيمتها مليون دولار.

شبكةعيونالإخبارية

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