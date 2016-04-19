63% من القراء يطالبون باختيار المحافظين عبر الصندوق الانتخابى

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد الدعوات المطالبة باختيار المحافظين عبر الصندوق الانتخابى، أيد غالبية القراء الدعوات المطالبة باختيار المحافظين عبر الصندوق الانتخابى.

وطالب 63% من القراء باختيار المحافظين عبر الصندوق الانتخابى، بينما رفض 35% من القراء الدعوات المطالبة باختيار المحافظين عبر الصندوق الانتخابى، فى الوقت الذى اعرب فيه 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

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