وزيرة الثقافة الفرنسية تغادر إلى باريس بعد انتهاء زيارة هولاند للقاهرة

غادرت صباح اليوم الثلاثاء، وزير الثقافة الفرنسية مطار القاهرة الدولى متوجهة إلى باريس، وذلك بعد مرافقة الرئيس الفرنسى فرانسو هولاند خلال زيارته للقاهرة.

وكان الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند قد غادر مطار القاهرة الدولى قبل قليل، متوجها إلى الأردن فى زيارة يلتقى خلالها الملك عبد الله الثانى، لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون والصداقة الأردنية الفرنسية، والشراكة التى تجمع البلدين فى مختلف المجالات، ودعم الاستقرار الإقليمى وجهود محاربة الإرهاب.

- الرئيس الفرنسى يصل مطار القاهرة استعدادا للمغادرة إلى الأردن

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