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النقل تقرر منع استقبال أمتعة الركاب القادمة من السعودية والخليج عبر ميناء سفاجا

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النقل تقرر منع استقبال أمتعة الركاب القادمة من السعودية والخليج عبر ميناء سفاجا النقل تقرر منع استقبال أمتعة الركاب القادمة من السعودية والخليج عبر ميناء سفاجا
أعلن اللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، منع استقبال أمتعة الركاب القادمة من ودول الخليج عبر ميناء سفاجا، لافتا إلى أن الهيئة بدأت فى تطبيق هذا القرار بسبب استغلال مستخلصى الجمارك ومحاولات التهريب التى تتم عبر ميناء سفاجا بالتواطؤ مع بعض مستخلصى الجمارك.

وأضاف رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر التابعة لوزارة النقل لـ"اليوم السابع"، أنه أصدر هذا القرار بعد موافقة الدكتور جلال سعيد وزير النقل، أن القرار يشمل منع استقبال أى أمتعة قادمة من السعودية بحوزة الركاب، مع تحميل التوكيلات الملاحية لتكلفة إعادة هذه الأمتعة مجددا للسعودية فى حالة مخالفة القرار.

واستطردا رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر: "الركاب بيجيبوا عفش معاهم وأثاث قديم لا قيمة اقتصادية منه للبلد.. وأصبح متكدس بالميناء حاليا 350 شاحنة بسبب إضراب مستخلصى الجمارك"، لافتا إلى أنه غير مسموح للركاب أو العامل باصطحاب سوى حقيبة سفر واحدة تحوى متعلقاته الشخصية أسوة بالمتبع بالمطارات.


>- جمارك سفاجا: اضراب شركات الشحن والمستخلصين بسبب تصدينا للتهريب

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مصر 365

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