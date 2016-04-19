أوباما يحذر من عواقب السماح للأفراد بمقاضاة حكومات دول أخرى

حذر الرئيس الأمريكي باراك أوباما، من فتح المجال للأفراد في أمريكا بمقاضاة حكومات الدول الأخرى، من حجم القضايا التي يمكن ان تتلقاها أمركيا.

وقال أوباما، في تسجيل فيديو نشرته “بي بي سي” : “إن فتحنا مجالاً للأفراد في الولايات المتحدة أن يقاضوا حكومات أخرى بشكل روتيني، هذا يعني أننا نفتح المجال لأفراد العالم أن يقاضوا الحكومة الأمريكية باستمرار.”

يذك أن أوباما يمارس ضغوطات خلال الفترة الأخيرة، على أعضاء الكونجرس الأمريكي، لعدم تمرير قانون يسمح لأمريكا بمساءلة المملكة السعودية، واتهامها في عمليات 11 سبتمبر، وذلك بعد تهديدات السعودية.