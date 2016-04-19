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5 خطوات بسيطة تساعدك على التخلص من إدمان الوجبات السريعة

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5 خطوات بسيطة تساعدك على التخلص من إدمان الوجبات السريعة 5 خطوات بسيطة تساعدك على التخلص من إدمان الوجبات السريعة
إدمان الوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة من المشاكل الشائعة فى الوطن العربى، وتبدأ المشاكل الصحية فى الظهور حال الانتظام فى تناولها لفترة طويلة، ومن أبرز هذه الأمراض السمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على مجموعة من النصائح المهمة التى تساهم فى علاج إدمان الوجبات السريعة، وذلك حسبما نشر مؤخرًا بموقع "سى إن إن" الأمريكى، وتشمل:

1.يجب أن تهيأ نفسك أن الأمر قد يستغرق وقتًا طويلاً حتى تتخلص من إدمان الوجبات السريعة، وكشف التقرير عن أن الشخص قد يحتاج 6 أسابيع على الأقل حتى يقل اعتماده بشكل ملحوظ على الوجبات السريعة، ويمكن استبدالها بالخضراوات والفواكه والحبوب واللحوم الحمراء.

2.لا تبالغ أثناء تحضير الوجبات الصحية البديلة للأطعمة الجاهزة، فكلما كانت المكونات أكثر بساطة وكان إعدادها يستغرق وقتًا أقصر كلما كانت فرص نجاحك أكبر، وأيضًا ستقطع الطريق على الأشخاص الذين يتحججون بأنهم لا يمتلكون وقتًا كافيًا لإعداد الأطعمة الصحية.

3.ليس من الضرورى أن تتوقف بشكل كلى وقاطع عن الوجبات السريعة، ولكن يمكن تنفيذ ذلك بالتدريج، وكما ينبغى تجنب الوصول إلى الشعور بالحرمان، لأنك لن تستطيع حينها الصمود طويلاً، وغالبًا ستنتكس بعد فترة قصيرة، وتعود مجددًا لتناول البيتزا وسندوتشات البرجر وبكميات أكبر.

4.ينصح بتحضير بدائل الأطعمة الجاهزة داخل المنزل مثل البرجر والبيتزا وأنواع اللحوم المختلفة حتى لا تشعر بالحرمان.

5.خصص أجندة لبرنامج علاج إدمان الوجبات السريعة، ودون ملاحظاتك باستمرار عن اليوم ومدى التزامك بخطة مقاومة الأطعمة الجاهزة، والمصاعب التى واجهتك وكيف تغلبت عليها، ومع مرور الوقت ستشعر بالإنجاز الذى حققته وستمنحك الأجندة دفعة هائلة لاستكمال البرنامج العلاجى.


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