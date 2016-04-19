لو شوفت العين الحمرا لازم تخاف.. اعرف السبب وخلى بالك من عيونك

"هتشوف العين الحمرا" عبارة نقولها ونسمعها كنوع من التهديد، إلا أن معناها المباشر يمثل خطرا على صحة العيون يجب أن ينتبه الفرد إذا اصابه إحمرار بالعين أو أصاب أحد المقربين منه.

فالعين الحمراء لا تمثل إزعاجا فقط بسبب منظرها فقط، ولكن فى الأسباب التى أدت إلى احمرارها، والتى قد تكشف عن مشكلات صحية متنوعة وأمراض تتدرج فى خطورتها، ومن ذلك نقدم لك 5 أمراض تختبئ خلف العيون الحمراء وفقا لما ذكره موقع "healthline" الطبى، احذر منها:

1- نزيف أسفل الملتحمة



>2- التهاب بصيلات الجفن

3- التهاب الملتحمة

4- قرح القرنية

5- التهاب القزحية

>سيلان العين واحمرارها مع الحكة قد يكونان بمثابة مؤشر للإصابة بنزيف أسفل الملتحمة، والذى يتمثل فى احمرار عين واحدة فقط أحيانا ويكون غير مؤلم، وهو عبارة عن تسرب الدم من الأوعية الدموية المغذية للعين وترسبه فى المنطقة الواقعة بين الملتحمة والصلبة، ويظهر فى المرحلة الأولى كطبقة حمراء فاتحة تحت الملتحمة الشفافة ثم ينتشر، لذلك حتى وإن لم تؤلمك عينك أسرع بفحصها إذا زاد احمرارها عن يومين متتاليين.>هو التهاب يحدث بشكل شائع بسبب عدوى بكتيرية وعادة تكون مزمنة، ومن الصعب علاجها ويصحب احمرار العين امتلائها بالدموع والإحساس بالحرقة بشكل دائم وتورم الجفن وحساسية من الضوء مع سقوط الرموش أو نموها بشكل مشوه.>تتمثل أعراضها فى احمرار العين والتهابها من الداخل والرؤية المشوشة وإحساس الحكة فى العين والتدميع دائما، وتكون أسبابها العدوى البكتيرية أو الفيروسية وأحيانا يكون السبب الحساسية.>معظم الحالات تكون بسبب الإصابة بعدوى بكتيرية تخترق القرنية ويتبعها أحيانا جرح فى العين وأضرار أخرى غير لونها الأحمر، وتحدث أحيانا لمستخدمى العدسات اللاصقة بسبب خدشها لسطح العين.>يظهر التهاب القزحية من خلال الإصابة باحمرار، بالإضافة إلى حساسية شديدة للضوء، وربما تعانى أيضا من الصداع وعدم وضوح الرؤية، وتكون عادة ناتجة عن عدوى ما.

وهناك أسباب أخرى ولكنها لا تمثل خطرا كبيرا مثل الأمراض الخمسة السابقة، مثل العوامل الخاصة بالجو أو التعرض للشمس ونزلات البرد والسعال.



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