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تموين القليوبية تضبط 15 طن رنجة وطن صلصة منتهية الصلاحية بالخانكة وبنها

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تموين القليوبية تضبط 15 طن رنجة وطن صلصة منتهية الصلاحية بالخانكة وبنها تموين القليوبية تضبط 15 طن رنجة وطن صلصة منتهية الصلاحية بالخانكة وبنها
نجح ضباط مباحث بالقليوبية من ضبط 15 طن أسماك ورنجة وطن صلصة منتهية الصلاحية بدائرتى مركز الخانكة وبنها، تحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق، وتلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية بالواقعة.

ووردت نتيجة النحريات للعقيد محمد الهادى رئيس مباحث تموين القليوبية وللمهندس جمال السيد وكيل مديرية تموين القليوبية، مفادها قيام " شريف .ع" بتصنيع رنجة والاحتفاظ بها داخل ثلاجة بمخزن خاصته بدائرة مركز الخانكة وأنه يقوم بتصنيع الرنجة من أسماك غير صالحة للاستهلاك الأدمى ومنتهية الصلاحية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 15 طن وكرتونة سمك بإجمالى وزن 966 كجم وبرطمان صلصة بإجمالى وزن ( 1.320) طن، كما تم ضبط "خليل .م 24سنة صاحب فرش لبيع الأسماك لحيازته وعرضه للبيع أسماك منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الأدمى وبحوزته 25 كجم سمك مكرونة – ماكريل – سردين مملح منتهية الصلاحية.

تم التحفظ على المضبوطات وسحب العينات اللازمة لعرضها على مفتش الأغذية لبيان مدى صلاحيتها للاستخدام الأدمى من عدمه وورد بتقريره أنها غير صالحة للاستخدام الأدمى والحيوانى.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3371 جنح قسم أول بنها لسنة 2016م، والمحضر رقم 8488 جنح مركز الخانكه لسنة 2016م وجارى العرض على النيابه العامه للتحقيق.


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