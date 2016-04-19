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الإسماعيلية تنتهى من وضع اللمسات الأخيرة لاحتفالات أعياد الربيع وشم النسيم

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الإسماعيلية تنتهى من وضع اللمسات الأخيرة لاحتفالات أعياد الربيع وشم النسيم الإسماعيلية تنتهى من وضع اللمسات الأخيرة لاحتفالات أعياد الربيع وشم النسيم
أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية والخدمية انتهت من وضع اللمسات الأخيرة، واتخاذ كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالاحتفالات بأعياد الربيع وشم النسيم.

وأضاف المحافظ، فى تصريحات صحفية، أن الإسماعيلية استعدت لاستقبال ضيوفها من جميع محافظات الجمهورية للاحتفال بهذه المناسبة السنوية للاستمتاع بقضاء الاحتفالات بالحدائق والأندية والشواطئ، حيث اعتادت أن تستقبل كل عام خلال هذه المناسبة ما يزيد عن نصف مليون زائر من المحافظات المجاورة.

وأشار المحافظ إلى أن الاحتفالات تستمر على مدى ثلاث أيام اعتبارا من يوم السبت الموافق 30 إبريل وحتى الاثنين 2 مايو، حيث تم وضع برنامج خاص للاحتفالات يتضمن إقامة مهرجان أميرة الفراولة بقصر الثقافة يوم الأحد الموافق 30 إبريل، اعتبارا من الساعة 12 ظهرا بالإضافة إلى يوم الأحد 1 مايو وإقامة كرنفال ديفليه عربات الزهور والذى يقام اعتبارًا من الساعة الرابعة عصرًا بالطريق الدائرى، وتقاطع شارع شبين الكوم حتى المنصة الرئيسية أمام الغابة بمشاركة 30 سيارة مزينة بالورود، ممثلة للمراكز والمدن والأحياء والمديريات والشركات. وفى الساعة الثامنة من مساء نفس اليوم، يقام حفلات غنائية بميادين الإسماعيلية، يتضمن تقديم عروض فنية لفرق الإسماعيلية للفنون الشعبية، والإسماعيلية للسمسمية، وفرقة الدى جى.

وتحتفل المحافظة فى اليوم الثالث باستقبال الزائرين بمداخل المحافظة ومتابعة الأندية والشواطئ والحدائق العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية.


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