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بالصور.. الانتهاء من إنارة كوبرى فوه المحمودية فى كفر الشيخ

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بالصور.. الانتهاء من إنارة كوبرى فوه المحمودية فى كفر الشيخ بالصور.. الانتهاء من إنارة كوبرى فوه المحمودية فى كفر الشيخ
عمت الفرحة مدينة فوه عقب إنارة كوبرى فوه المحمودية الذى تناوله اليوم السابع تحت عنوان "كوبرى فوه المحمودية بكفر الشيخ يتحول إلى وكر للخارجين على القانون" مطالبين الأهالى بإنارة الكوبرى وعودة الكمين.

قال نعمان الروينى "من أهالى فوه" سعدنا بإنارة كوبرى فوه المحمودية بعد جهد ومطالبات متواصلة من عدد من رجالات فوه المخلصين وتم تنظيف الكوبرى من خلال حملة النظافة استمرت للساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وأشار صلاح غبير "شيخ معهد دينى بفوه" نقدم الشكر لكل من ساهم فى إنارة كوبرى فوه المحمودية، ونظم مجلس مدينة فوه عملية نظافة على أوسع نطاق من خلال مجلس مدينة فوه.

قال سعيد شبور "من أهالى مدينة فوه": نسعد عندما نجد استجابة من أهل الخير ومن المسئولين لحل مشاكل المواطنين خاصة أن الكوبرى كان وكر للخارجين على القانون وللتعدى على المارة.

وقال محمد مدين "من أهالى فوه" إن انارة كوبرى فوه المحمدية أعاد للمواطن بفوه الأمن الذى كان يفتقده من مخاوف عدة من المتعدين على المارة.

وقال استفتناح أبو ابراهيم "نائب رئيس مدينة فوه" إن أحد المتبرعين تبرع بشراء كابل لإنارة الكوبرى، وعرض الأمر على المهندس محمد أبو غنيمة رئيس مركز ومدينة فوه الذى رحب بتبرعه بالإضافة لتعاون مجلس المدينة من خلال أعمال الإنارة التى شهدها الكوبرى، وتم رفع الأتربة وغيرها من على الكوبرى.

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>كوبرى فوه المحمودية بكفر الشيخ يتحول إلى وكر للخارجين على القانون

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