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الزيودي وخلفان يطلقان إصبعيات أسماك في دبي

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الزيودي وخلفان يطلقان إصبعيات أسماك في دبي الزيودي وخلفان يطلقان إصبعيات أسماك في دبي

أطلق معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الرئيس الفخري لجمعية حماية البيئة البحرية، عشرات الآلاف من إصبعيات أسماك «الهامور والقابط والشعم» التي ينتجها مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية، وذلك في مياه البحر بميناء الصيادين أم سقيم 1 في دبي، بحضور المهندسة مريم حارب وكيل الوزارة المساعد لقطاع المياه والمحافظة على الطبيعة واللواء احمد محمد بن ثاني مساعد القائد العام لشؤون المنافذ رئيس جمعية حماية البيئة البحرية بدبي إلى جانب عدد من المسؤولين.

استراتيجية

وتأتي هذه المبادرة في سياق استراتيجية وزارة التغير المناخي والبيئة الرامية إلى تعزيز المخزون السمكي وضمان استدامته في مياه الدولة، وتماشياً مع مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 في التنمية المستدامة لضمان ثروة سمكية للأجيال القادمة.

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن إطلاق اصبعيات الأسماك في مختلف المناطق البحرية بالدولة يعزز ويضمن ثروة سمكية مستدامة للصيادين بما يحقق استدامة عملهم، وتعزيز الأمن الغذائي في الدولة، وأوضح أن وزارة التغير المناخي والبيئة تولي الدعم والرعاية للصيادين سواءً من خلال ما تقدمه لهم من وسائل وأدوات الصيد، أو من خلال التشريعات الوزارية التي تهدف بشكل رئيسي لحماية الثروة السمكية ومهنة الصيد العريقة في الدولة.

تكاتفكما أعرب معالي الفريق ضاحي خلفان عن وجوب تكاتف كافة الجهات المعنية في الدولة لضمان استدامة البيئة البحرية والثروة السميكة، حيث يعتبر هذا التكاتف واجبا وطنيا يستوجب الوقوف يداً بيد لحماية ثروات الدولة وتنميتها.واستمع معاليهما إلى شرح من القائمين عن أنشطة الجمعية في مجال حماية وتنمية البيئة البحرية.

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