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بالفيديو: عبدالله النعيمي يفتتح امتداد طريق الإمارات لربط أم القيوين برأس الخيمة

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بالفيديو: عبدالله النعيمي يفتتح امتداد طريق الإمارات لربط أم القيوين برأس الخيمة بالفيديو: عبدالله النعيمي يفتتح امتداد طريق الإمارات لربط أم القيوين برأس الخيمة

افتتح معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، صباح اليوم مشروع امتداد طريق الإمارات من الأقرن في أم القيوين، وحتى طريق الشهداء، برأس الخيمة، بتكلفة 142 مليون درهم، وطول 16 كيلومتراً، ويتكون من حارتين في كل اتجاه مع إمكانية توسعته إلى حارة ثالثة مستقبلاً.

ويساهم الطريق الجديد إلى نقل حركة الشاحنات بشكل كلي من شارع الشيخ محمد بن زايد إلى الطريق الجديد، والذي سيتم ربطه مع طريق رأس الخيمة الدائري مستقبلا.

ويتضمن المشروع إضافة استراحة للشاحنات على جنبات الطريق، وتنفيذ ثلاث عبارات لتصريف مياه الأمطار، بالإضافة إلى أعمال الإنارة.

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