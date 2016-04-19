إصابة 4 فى انقلاب سيارة على طريق سوهاج البحر الأحمر

شهد الطريق الصحراوى سوهاج البحر الأحمر عند علامة الكيلو 90 دائرة مركز شرطة أخميم شرق سوهاج انقلاب سيارة نقل، عقب انفجار الإطار الأمامى للسيارة عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ونتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص.

كان اللواء أيمن الملاح، حكمدار المديرية قد تلقى بلاغا من مركز شرطة أخميم بانقلاب سيارة على طريق سوهاج البحر الأحمر ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد أحمد الراوى، رئيس فرع بحث الشرق، والرائد على الصغير، رئيس مباحث مركز شرطة أخميم أنه حال قيادة محمد المرسى عوض المرسى 32 سنة سائق ويقيم مدينة المنصورة "الدقهلية" السيارة رقم (هـ ق أ 91551) نقل دقهلية فى اتجاه سوهاج قنا على الطريق اختلت ‏عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الخلفى للسيارة، مما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق.

نجم عن الحادث إصابة قائد السيارة، حمادة جمال أحمد محمد 24 سنة حداد،حمادة صبيح شعبان محمود 44 سنة ميكانيكى‏، ومحمد على محمد على 26 سنة حداد ويقيمون بذات العنوان " من مستقلى السيارة، مصابين بكسور ‏وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، تم حجز المصابين بمستشفى سوهاج الجامعى، بسؤال المذكورين أيدوا ما جاء بالفحص ونفوا الشبهة الجنائية، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5295 جنح المركز لسنة 2016، وجار العرض على النيابة العامة.

النيابة تصرح بدفن منجد توفى صعقا بالكهرباء عقب تسلقه برج "ضغط عالى" بسوهاج

>

>