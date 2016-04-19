500 طن بوص وماكينتا فرم خسائر مبدئية لحريق مصنع أخشاب فى طهطا بسوهاج

قررت النيابة العامة بطهطا، برئاسة المستشار ضياء خيرى رئيس النيابة، تكليف خبراء الأدلة الجنائية للانتقال لمحل واقعة حريق كميات كبيرة من البوص تابعة لمصنع الأخشاب بالمنطقة الصناعية بغرب طهطا لبيان سبب الحريق، وعما إذا كانت مستخدمة ‏مواد مساعدة على الاشتعال من عدمه وبيان عما إذا كانت توجد شبهة جنائية من عدمه.

ترجع الواقعة والمحرر عنها المحضر رقم 1471 إدارى مركز طهطا لسنة 2016 عقب تلقى اللواء أيمن الملاح، حكمدار المديرية بلاغا ‏ بنشوب حريق بمصنع أخشاب كائن بالمنطقة الصناعية بمشروع غرب طهطا - دائرة المركز، حيث تبين من ‏الفحص نشوب الحريق بكمية كبيرة من البوص مشونة خارج سور مصنع الأخشاب ملك إبراهيم هاشم، نتيجة حدوث شرر من ماكينة فرم البوص، مما أدى إلى اشتعال الحريق، ولم تنتج عن الحريق أى إصابات ‏بأحد، وانحصرت التلفيات فى احتراق حوالى "500" طن بوص معدة للفرم لاستخدامها فى تصنيع ألواح الخشب ‏الحبيبى، وماكينتى فرم، وجار تقدير قيمة التلفيات بمعرفة مسئولى المصنع.

وبسؤال خالد ‏عبد الوهاب عبد العال 44 سنة، مدير الشئون القانونية بالمصنع، أيد ما جاء بالفحص، ونفى الشبهة الجنائية، وأضاف أن ‏المصنع تابع لشركة مساهمة مصرية.

ويشار إلى أنه حال وصول قوات إدارة الحماية المدنية قام قطامش محمد محمد 34 سنة مهندس بذات المصنع، وكامل أحمد محمد 47 سنة رئيس وردية بالمصنع، ويقيمان بناحية جهينة الشرقية دائرة مركز جهينة، بالتعدى بالسب والشتم على أمينى شرطة من قوة إدارة الحماية المدنية والقوة المرافقة، وذلك لرغبتهما فى دخول سيارات الإطفاء ‏بالقرب من الحريق مما يعرض السيارات والقوات للخطر.

وبسؤال المذكورين أفادا بتعدى المذكورين عليهما بالسب ‏والشتم لذات السبب، وبالعرض على النيابة العامة قررت صرف المشكو فى حقهما من ديوان المركز ما لم يكونا مطلوبين لسبب آخر، ‏بالإضافة إلى القرارات السابقة.

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