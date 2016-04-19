القبض على تشكيلين عصابيين تخصصا فى تجارة المخدرات بالقليوبية

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط تشكيلين عصابيين تخصصا فى تجارة المخدرات.> تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء أشرف عبد القادر، مدير مباحث القليوبية بسقوط تشكيلين عصابيين تخصصا فى تجارة المخدرات.

وسقط التشكيل الأول عقب ورود معلومات لضباط مباحث مكافحة المخدرات مفادها قيام كل من "محمد ح.ا "35 سنة عاطل ومقيم الزاوية الحمراء – القاهرة السابق اتهامه فى القضية رقم 9241 جنايات قسم قصر النيل - القاهرة لسنة 1999م – مخدرات، و"أحمد ح. ا"39 سنة سائق ومقيم - الزاوية الحمراء – القاهرة، و"أكرم .ك.ع" 34 سنة عاطل ومقيم الزيتون – القاهرة السابق اتهامه فى القضية رقم 5579 جنح قسم بولاق - القاهرة لسنة 2012م – نصب .

>و"ولاء ص.ت"33 سنة ربة منزل ومقيمة عابدين – القاهرة السابق اتهامها فى القضية رقم 8195 جنح قسم منشية ناصر لسنة 2002 م – أداب عامة بتكوينهم تشكيلا عصابيا، فيما بينهم تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة حال ترددهم على دائرة مركز الخانكة لترويج تجارتهم بمنطقة سرياقوس – دائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد أكمنة بالمناطق المحتمل تردد المتهمين عليها، والتى أسفرت عن ضبطهم حال استقلالهم السياراتهم وبحوزتهم عدد 32 طربة حشيش تزن حوالى 3.500 كيلو جرام و800 قرص بركينول مخدر ومبلغ مالى 85445 ألف جنيه و3 هاتف محمول وسلاح أبيض مطواة ملوثة بآثار حشيش.

وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بصحتها وأقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات الاتجار والسيارات، لتسهيل تنقلاتهم والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم والسلاح الأبيض بقصد ممارسة نشاطهم الإجرامى، وجار تطوير مناقشة المتهمين المضبوطين للوقوف على أبعاد نشاطهم الإجرامى، وتحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

والتشكيل الثانى مكون من "محمود ف.م"" 31 سنة عاطل ومقيم دائرة مركز الخانكة السابق اتهامه فى 2 قضية مخدرات القضية رقم 7182 جنايات مركز الخانكة لسنة 2015م مخدرات، و"حمادة س.ا" 26 سنةعاطل ومقيم العطارة – دائرة مركز الخانكة، و"عاطف س.ع" 35 سنة عاطل ومقيم سنديون – دائرة مركز قليوب، السابق اتهامه فى 3 قضية مخدرات – سلاح آخرهم القضية رقم 4410 جنايات مركز قليوب لسنة 2014م مخدرات، بتكوينهم تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهم حال استقلالهم دراجة نارية بدون لوحات، وبحوزتهم كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 250 جراما ومبلغ مالى 905 جنيهات و2هاتف محمول، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بصحتها وأقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات الاتجار والدراجة النارية لتسهيل تنقلاتهم والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، جار تطوير مناقشة المتهمين المضبوطين للوقوف على أبعاد نشاطهم الإجرامى.

تموين القليوبية تضبط 15 طن رنجة وطن صلصة منتهية الصلاحية بالخانكة وبنها

>