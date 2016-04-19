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الرئيس الفرنسي يغادر القاهرة متجهًا إلى الأردن

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الرئيس الفرنسي يغادر القاهرة متجهًا إلى الأردن الرئيس الفرنسي يغادر القاهرة متجهًا إلى الأردن

والرئيس الفرنسي هولاند

غادر مطار القاهرة الدولي الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، متوجها إلي الأردن ، بعد زيارة رسمية لمصر استغرقت 3 أيام التقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ، قد شهدا التوقيع علي عدد اتفاقيات لدعم التعاون المشترك بين وفرنسا، بالإضافة الي توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين المصرية وشركة سافران الفرنسية على هامش “المنتدى الاقتصادي المصري- الفرنسي” الذي عقد صباح أمس الاثنين .

وتعتمد الاتفاقية على قيام شركة سافران الفرنسية الأصل عبر فرعها بمصر ، بتوريد وتركيب وتطوير منظومة منافذ الدخول المصرية ، وهي المنظومة الأحدث على مستوى العالم والتي تضمن الكشف عن جوازات المسافرين عبر تقنية التعرف على بصمة العين والوجه والأصابع ، ومن المنتظر تطبيق المنظومة الجديدة في 22 منفذًا بريًا وبحريًا وجويا ، على الأقل بمختلف أنحاء الجمهورية .

 

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