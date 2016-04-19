أسباب وعوامل تؤدى للإصابة بالفشل الكلوى الحاد.. اعرفها وخللى بالك من نفسك

أسباب الفشل الكلوى الحاد:

خلل فى تدفق الدم للكليتين

عوامل تؤدى لتلف الكلى

عوامل تؤدى لانسداد مجرى البول الخارج من الكلى

موضوعات متعلقة..

- أبرز الأدوية التى قد تسبب الفشل الكلوى الحاد والمزمن

الفشل الكلوى مرض خطير يهدد حياة الملايين من الأشخاص حول العالم، حيث تعجز الكلى فجأة عن ترشيح فضلات الجسم بالدم، وهو ما يؤدى لتراكمها وترتفع لمستويات خطيرة، وذلك حسبما نشر مؤخرا بموقع مركز مايو كلينيك الأمريكى. والفشل الكلوى نوعان: حاد وزمن، ومن أبرز أعراض الفشل الكلوى المزمن: قلة كمية البول التى يتم إخراجها وتورم الساقين والكعبين وضيق التنفس والشعور بالإعياء والنعاس والتشنجات.>ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على أبرز أسباب الفشل الكلوى، والذى يحدث بسبب 3 اضطرابات رئيسية، تشمل: خلل فى تدفق الدم للكليتين أو عند حدوث تلف بهما أو عند انسداد الحالبين، وبالتالى لن تستطيع الفضلات أن تصل للمثانة البولية ومنها للخارج.>وهناك مجموعة من الأمراض والحالات التى من الممكن أن تقلل تدفق الدم إلى الكليتين، وتشمل: النزيف وأدوية ضغط الدم والأزمة القلبية وأمراض القلب والعدوى الميكروبية والفشل الكبدى والاستخدام المفرط للمسكنات المضادة للالتهابات والحروق الشديدة والجفاف الشديد والحساسية.>وفيما يتعلق بالأسباب التى تؤدى لتلف الكلى فتشمل: حدوث جلطات فى الأوردة والشرايين حول الكلى، وتكون ترسبات الكولسترول التى تعوق وصول الدم للكلى، والذئبة الحمراء وبعض أدوية الكيماوى والإصابة بالمايلوما المتعددة والتعرض لبعض السموم مثل المعادن الثقيلة والكوكايين والخمور والتهاب الأوعية الدموية.>ومن أبرز الأمراض والحالات التى قد تمنع خروج البول من الكليتين ومنه لخارج الجسم أضاف التقرير أنها تشمل: سرطان المثانة البولية وحدوث جلطات فى القناة البولية، وسرطان عنق الرحم، وسرطان القولون، وتضخم البروستاتا وحصوات الكلى، وتلف الأعصاب التى تتحكم فى المثانة البولية وسرطان البروستاتا.

- طرح علاج جديد للفشل الكلوى باستخدام تقنية "النانو" قريباً

>

- "كارت أحمر": الأدوية الصينية تعرض الملايين للفشل الكلوى والسرطان

>