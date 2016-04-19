إصابة عامل ونفوق 10 آلاف بطة فى احتراق مزرعة لتربية الدواجن بسوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج برئاسة العميد علاء الدين السعيد مدير الإدارة من السيطرة على حريق بمزرعة للدواجن بناحية قرية الصوامعة شرق دائرة مركز أخميم نتج عن الحريق إصابة عامل ونفوق 10 آلاف بطة عمر يومان ورجحت التحريات أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى.

كان اللواء أيمن الملاح حكمدار المديرية قد تلقى بلاغا من مركز شرطة أخميم يفيد بنشوب حريق بمزرعة لتربية الدواجن وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية ، وقادها العميد ماجد مؤمن رئيس مباحث المديرية والعميد أحمد الراوى رئيس فرع بحث الشرق والرائد على الصغير رئيس مباحث المركز بنشوب الحريق بمزرعة دواجن خاصة وائل على عبد الجليل 34 سنة عامل.

وأسفر عن الحريق إصابة أحمد شعبان محمود 25 سنة عامل شريك الأول "بحروق ‏سطحية " تم نقله للمستشفى المركزى ونفوق حوالى "10000" بطة عمر يومان، بسؤال الأول أيد ما جاء بالفحص ورجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى ونفى الشبهة الجنائية، وجارى سؤال المصاب فور إمكانية ذلك ،جارى تقدير قيمة التلفيات بمعرفة مالك المزرعة، وأخطرت الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة الفنية، كلفت الإدارة البيطرية بأخميم لاتخاذ اللازم وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1837 إدارى المركز لسنة 2016 وجارى العرض على النيابة العامة.

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