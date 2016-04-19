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فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادا لمغادرة "هولاند"

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فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادا لمغادرة "هولاند" فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادا لمغادرة "هولاند"
فتحت الصالة الرئاسية بمطار القاهرة الدولى أبوابها، منذ قليل، استعدادا لمغادرة الرئيس الفرنسى"فرانسوا هولاند" بعد زيارة لمصر استغرقت 3 أيام التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى، و بحث خلالها سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وانتظمت الخدمات التأمينية وقوات الحرس الجمهورى لتأمين محيط الاستراحة الرئاسية، كما تم تمشيط المنطقة بواسطة الكلاب البوليسية المدربة وأجهزة الكشف عن المفرقعات، وتمركزت عناصر التأمين على كل الطرق المؤدية من وإلى المطار.

كان الرئيسان وهولاند قد شهدا التوقيع علي عدد اتفاقيات لدعم التعاون المشترك بين وفرنسا، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين المصرية وشركة سافران الفرنسية على هامش "المنتدى الاقتصادي المصري- الفرنسي" الذي عقد صباح أمس الاثنين.


>- بهاء أبو شقة: الرئيس الفرنسى أكد دعم مصر اقتصاديا خلال زيارته لمجلس النواب

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مصر 365

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