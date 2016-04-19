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بدء وصول الوفود الفرنسية لمطار القاهرة استعدادا لمغادرة البلاد

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بدء وصول الوفود الفرنسية لمطار القاهرة استعدادا لمغادرة البلاد بدء وصول الوفود الفرنسية لمطار القاهرة استعدادا لمغادرة البلاد
شهد مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الثلاثاء، وصول عدد من الوفود الفرنسية استعدادا لمغادرتهم البلاد بعد مشاركتهم في زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند للقاهرة والتى استغرقت 3 أيام.

وكان على رأس الوفود التى وصلت صالة كبار الزوار بالمطار استعدادا للمغادرة، وزير الثقافة الفرنسي بالإضافة إلى عدد من المسئولين ورجال الأعمال ورؤساء الشركات الفرنسيين والإعلاميين حيث من المقرر أن يغادروا علي متن طائرة خاصة.

وكان الرئيسان السيسى وهولاند قد شهدا التوقيع علي عدد اتفاقيات لدعم التعاون المشترك بين وفرنسا، بالإضافة الي توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين المصرية وشركة سافران الفرنسية على هامش "المنتدى الاقتصادي المصري- الفرنسي" الذي عقد صباح أمس الاثنين .

وتعتمد الاتفاقية على قيام شركة سافران الفرنسية الأصل عبر فرعها بمصر بتوريد وتركيب وتطوير منظومة منافذ الدخول المصرية وهي المنظومة الأحدث على مستوى العالم والتي تضمن الكشف عن جوازات المسافرين عبر تقنية التعرف على بصمة العين والوجه والأصابع، ومن المنتظر تطبيق المنظومة الجديدة في 22 منفذًا بريًا وبحريًا وجويا على الأقل بمختلف أنحاء الجمهورية.


>بهاء أبو شقة: الرئيس الفرنسى أكد دعم مصر اقتصاديا خلال زيارته لمجلس النواب

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مصر 365

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