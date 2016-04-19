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وزارة التعليم تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة اليوم فى مؤتمر صحفى

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وزارة التعليم تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة اليوم فى مؤتمر صحفى وزارة التعليم تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة اليوم فى مؤتمر صحفى
تعلن وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء، جدول امتحانات الثانوية العامة، فى مؤتمر صحفى يُعْقَد بديوان عام الوزارة.

وقال مصدر مسئول بالوزارة، فى تصريحاتٍ خاصة لـ"اليوم السابع" إن المؤتمر يعلن فيه الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى استعدادات الوزارة للغش الإلكترونى، وتسريب أسئلة الامتحانات، والتنسيق مع وزارتى الاتصالات والداخلية فى هذا الشأن، إضافة إلى الإجراءات الإدارية التى انتهت منها الوزارة، على رأسها وقف التحويلات بين المدارس.

ويحضر المؤتمر عدد من قيادات الوزارة، على رأسهم الدكتور رضا حجازى رئيس امتحانات الثانوية العامة، ومحمد سعد نائب رئيس الامتحانات واتحاد طلاب مدارس الجمهورية، بعد وضعهما تصورًا للجدول تقدما به خلال الفترة الماضية.


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