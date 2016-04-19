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اليوم.. انطلاق البطولة العالمية للـ"كاراتيه" فى الغردقة بمشاركة 17 دولة

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اليوم.. انطلاق البطولة العالمية للـ"كاراتيه" فى الغردقة بمشاركة 17 دولة اليوم.. انطلاق البطولة العالمية للـ"كاراتيه" فى الغردقة بمشاركة 17 دولة
تستضيف مدينة الغردقة اليوم الثلاثاء، بطولة العالم لأبطال القارات للـ"كاراتيه" التقليدى، والتى ستُنَظَّم بالصالة المغطاة بمشاركة 17 دولة.

إبراهيم المرحومى رئيس الاتحاد المصرى وسكرتير الاتحاد الدولى للكاراتيه التقليدى، قال إن البطولة التى تستضيفها الغردقة، تُنَظَّم لأول مرة فى الشرق الأوسط.

وأشار المرحومى، فى تصريحاتٍ صحفية له، إلى اختيار الغردقة كنوع من تنشيط السياحة، خاصة أن البطولة يشارك فيها أكثر من 17 دولة عربية وأجنبية بالإضافة إلى منظمة البطولة، وتحظى باهتمام دولى كبير.


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