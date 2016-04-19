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محافظ دمياط يحضر اليوم حفل ختام الأنشطة بمدرسة إعدادية

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محافظ دمياط يحضر اليوم حفل ختام الأنشطة بمدرسة إعدادية محافظ دمياط يحضر اليوم حفل ختام الأنشطة بمدرسة إعدادية
يشارك الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط فى الحفل الختامى للأنشطة المدرسية الذى تنظمه مدرسة دمياط الإعدادية للبنين صباح اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم.

كما يشارك المحافظ فى افتتاح منفذ بيع السلع التابع لجهاز الشرطة بمحيط قسم ثان دمياط، وذلك بحضور اللواء فيصل دويدار مدير أمن دمياط وعدد من قيادات الشرطة، كما يحضر المحافظ فعاليات القرعة العلنية لحج القرعة التى تقام فى الصالة الرياضية برأس البر.

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