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القضاء الإدارى ينظر اليوم دعوى تطالب بعدم منع بنزين 80 من القاهرة

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القضاء الإدارى ينظر اليوم دعوى تطالب بعدم منع بنزين 80 من القاهرة القضاء الإدارى ينظر اليوم دعوى تطالب بعدم منع بنزين 80 من القاهرة
تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من حسام فتحى مصطفى بهلول مدير وصاحب محطة بنزين أبو صير، المطالبة بعدم منع بنزين 80 من القاهرة الكبرى.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 22349 لسنة 70 ق، كلا من رئيس مجلس الوزراء، وزير البترول والثروة المعدنية، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، بصفتهم، وذكرت أن الطاعن يمتلك محطة بنزين باسم محطة بنزين أبو صير، مرخصة وتعمل وفقا لموافقات وتراخيص جميع الجهات المعنية ورخصة تشغليها (محطة تموين المعدات والآلات الزراعية) توكيل للبترول التابعة لمنطقة قبلى بأسيوط بشركة مصر للبترول، وهذه المحطة تعمل منذ حوالى تسعة عشرة سنة لتسويق وبيع منتج السولار وبنزين 80، والسعات التخزينية، بتلك المحطة، المعتمدة بهيئة البترول هى خمسة وأربعين ألف لتر للسولار، وخمسة وأربعين ألف لتر للبنزين 80.

- القضاء الإدارى يؤجل نظر دعوى تطالب بعدم منع بنزين 80 من القاهرة لـ19 إبريل
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مصر 365

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