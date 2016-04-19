جوني ديب يغطّ في النوم أثناء محاكمة زوجته

غطّ الممثل العالمي جوني ديب Johnny Depp في النوم أثناء حضوره إحدى جلسات المحكمة في أستراليا، إلى جانب زوجته أمبر هيرد Amber Heard المتّهمة بقضية تزوير أوراق جمركية.

وذكرت وسائل إعلام أجنبية أنّ أمبر اضطرت لإيقاظ زوجها قبل النطق بالحكم، الذي أقرّ إدانتها في قضية تزويرها أوراقاً جمركية، خاصّة بتصاريح عبور كلابها الصغيرة لجمارك مطار سيدني، فيما أسقطت المحكمة تهمتين عن آمبر بخلاف هذه التهمة.

وحكمت المحكمة على آمبر البالغة من العمر 29 عاماً بالخضوع لمراقبة السلوك لمدّة شهر، بالإضافة إلى دفع مبلغ ألف دولار، فيما أكّد محاميها أن بإمكانها مواصلة عملها بشكل طبيعي.

يذكر أنّ آمبر هيرد كانت قد أحضرت كلبين أليفين من نوع يوركشاير بصورة غير قانونية إلى البلاد على متن طائرة خاصّة في أيار الماضي، أثناء تصوير ديب أحدث أجزاء فيلم pirates of the caribbean .