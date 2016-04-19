مع ارتفاع درجات الحرارة.. نصائح لوقاية طفلك وعلاجه من الحمونيل

مع تغييرات درجات الحرارة، وبدء نسمات الصيف والطقس الحار، قد يعانى الكثير من الأطفال من الإصابة بالحمونيل وهى الحبيبات الصغيرة التى تظهر على سطح جلد طفلك.

وفى هذا السياق يحدثنا الدكتور أسامة عبد الوهاب - استشارى أمراض الأطفال وحديثى الولادة - موضحا أن الكثير من العادات غير الصحية والأخطاء التى ترتكبها الأمهات قد تصبح سببا فى إصابة الطفل بالحمونيل المزعج، كما أن هناك أيضا الكثير من النصائح التى يمكن من خلالها وقاية طفلها من الإصابة به.

وتابع الدكتور أسامة عبد الوهاب حديثه، موضحا أن التعامل السليم مع الطفل الذى يعانى من الحمونيل هو تهدئة جسمه باستخدام المياه الفاترة القريبة من درجة حرارة الجسم، فالباردة ممنوعة مطلقا، والساخنة أيضا فى تلك الحالة، من خلال استحمامه بشكل منتظم يوميا مرة واحدة خلال فصل الصيف الحار، وتدريجيا سوف تتلاشى حبوب الحمونيل.

وحذر الدكتور استشارى الأطفال من دهانات الجلد أو المراهم المرطبة فى تلك الحالة، موضحا أنه لا ينصح بها للأطفال الصغار لأنها قد تضيق المسام لديهم ولا تؤتى بنتائج فعالة أكثر مما تفعله المياه العادية المنتظمة، لذا فهى علاج فعال وطبيعى.

كذلك نصح بضرورة أن يرتدى الطفل بعد تجفيف جسمه ملابس قطنية، ويمنع تماما أية ملابس غير قطنية مائة بالمائة دون وجود ولو نسبة صغيرة من البوليستر الصناعى، كذلك يفضل إذا كان الطقس غير حار بشدة أو نمر بفترة من التقلبات الباردة والساخنة، فيكون الاستحمام كل يومين أو ثلاثة، والامتناع عن زيادة معدلات الملابس حتى لا تزيد درجة الحرارة للجسم ويظهر الحمونيل مرة أخرى.