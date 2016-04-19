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لجنة من "الإذاعة والتلفزيون" تعاين استاد الزقازيق استعدادا لمباراة الترقى

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لجنة من "الإذاعة والتلفزيون" تعاين استاد الزقازيق استعدادا لمباراة الترقى لجنة من "الإذاعة والتلفزيون" تعاين استاد الزقازيق استعدادا لمباراة الترقى
قال أحمد عبد المنعم عضو مجلس إدارة نادى الشرقية الرياضى، إن اتحاد الإذاعة والتلفزيون شكل لجنة لمعانية استاد جامعة الزقازيق الرياضى، للتأكد من مدى جاهزيته لإذاعة مباراة العودة والنهائية بين فريقى الشرقية والترسانة لكرة القدم والتى ستحدد الفريق الصاعد للدورى الممتاز.

وأضاف عضو مجلس الإدارة لـ"اليوم السابع"، أن من المقرر أن تصل اللجنة اليوم الثلاثاء، معربا عن أمله فى موافقة على إذاعة المباراة لتمكين الجماهير من متابعتها، لافتا إلى أنه من المفترض إقامة المباراة بدون جمهور، مشيرا أن مجلس الإدارة تحت إشراف الدكتور حمدى مرزوق رئيس مجلس الإدارة واللواء خالد سعيد محافظ الشرقية ومديرية الشباب يبذل جهود مكثفة مع اتحاد الكرة للسماح بحضور الجمهور.

وكانت مباراة الذهاب أجريت السبت الماضى بين الفريقين باستاد بنها الرياضى وانتهت بالتعادل السلبى بينهما.


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