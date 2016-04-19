عائشة الحمودي..أقصر شرطية في العالم سفيرة لذوي الإعاقة

أضافت مشاركة «سفيرة ذوي الإعاقة» الرقيب عائشة الحمودي أقصر شرطية في العالم إلى المؤتمر نكهة خاصة من خلال تواجدها في جناح مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغل المعاقين المشارك في المعرض المصاحب، حيث ساهمت في توزيع البروشورات والكتيبات التي تبرز نجاح مراكز وزارة الداخلية في تأهيل العديد من المعاقين بالدولة وتشغيلهم.

ووزعت الحمودي كتاب «قصص نجاح» على رواد المعرض المصاحب للمؤتمر والذي أعده وأشرف عليه مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل المعاقين وتضمن قصص نجاح لثلاث شرطيات من ذوي الإعاقة ينتسبن إلى وزارة الداخلية الإماراتية، فبالإضافة إلى الرقيب عائشة الحمودي يبرز الكتاب قصة نجاح الرقيب خديجة اليماحي والمساعد فاطمة الظاهري.

أكملت الرقيب عائشة الحمودي مرحلة الثانوية في مدارس الفجيرة ومن خلال بحثها عن فرصة عمل قرأت في موقع بالإنترنت عن إدارة مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل المعاقين الذي كان نقطة التحول في حياتها.

وبدأ مشوار عائشة الحقيقي منذ طرقت أبواب المراكز حيث درست تخصص السكرتارية والأرشفة الإلكترونية لخمسة أشهر وهي المدة المعتمدة للبرامج التدريبية بالمراكز.

وحصدت عائشة العديد من شهادات التكريم والتفوق عن مشاركاتها وإنجازاتها منها مشاركتها في برنامج وطني «كيفية تحويل الإعاقة إلى نجاح» وتم تكريمها في فعاليات الاحتفال باليوم العربي للإعاقة. كما تم تكريمها من قبل شرطة الفجيرة تقديراً لمهاراتها وابتكارها في العمل.