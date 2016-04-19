الزمالك ومولودية بجاية.. رقم تاريخي يطرق بابهما

الزمالك من أجل مواصلة النتائج الإفريقية الممتازة، ومولودية بجاية نحو الاستمرار في ما لم يحققه طوال تاريخه.. هذا ما سيتحدد عقب صافرة نهاية إياب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الزمالك ذهابا 2-0 عن طريق محمود عبد المنعم "كهربا" وأحمد حمودي في مباراة نتج عنها إيقاف عبد القادر مسعودي مدافع الفريق لتعديه على طارق حامد بدون كرة، وزهير زرداب نجم الهجوم للإنذار الثاني.

وتنطلق المباراة في السابعة مساء بتوقيت القاهرة وتنقل عبر قناة ON TV على الهواء مباشرة.

نتيجة المباراة ستجعل أحد الفريقين يحقق إنجازا تاريخيا، وهو ما يستعرضه FilGoal.com..

الزمالك

بفوزه بهدفين نظيفين، نجح الزمالك في أول ثلاث مباريات بدوري الأبطال بالفوز دون استقبال أية أهداف.

وفاز الزمالك في أول ثلاث مباريات هذا الموسم أمام يونيون دوالا 1-0 و2-0 ذهابا وإيابا في دور الـ32 قبل إسقاط مولودية بجاية 2-0.

ولم يحدث في تاريخ الزمالك الإفريقي أن حقق الفوز في أول أربع مباريات بالبطولات القارية.

لكن الفارس الأبيض في نسخة 2014، هي أول بطولة لم تهتز شباكه في أول أربع مباريات في تاريخه.

عندما فاز على دوان النيجري 2-0 و1-0 في دور الـ64 (التمهيدي) ثم الفوز على كابوسكورب 1-0 في دور الـ32 والتعادل سلبا في أنجولا.

فهل ينجح الزمالك في الانتصار على ملعب بجاية؟

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بجاية

أما مولودية بجاية في مشاركته الأولى بدوري أبطال إفريقيا فلا يبكي على شيء بحسب تصريحات فوزي ياية مهاجم الفريق.

فوصوله لدور الـ16 يعد إنجازا بالنسبة له، فمابالك بالتأهل لدور المجموعات.

ويتسلح بجاية بعودة ممادو ندوي بعد أن تعرض للإصابة، كما سيشارك لخضاري الذي برز في مباراة اتحاد البليدة التي انتهت بالتعادل 1-1 بفضل هدفه المتأخر ليعوض غياب زهير زرداب.

وسيعتمد عبد القادر عمراني المدير الفني لمولودية بجاية على ميباراكو الذي حصل على راحة من مباراة البليدة يوم الجمعة.

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