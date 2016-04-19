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جامعة دمياط تعقد اليوم لقاء لعرض كشف الحساب الدورى وسياسة الشفافية

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جامعة دمياط تعقد اليوم لقاء لعرض كشف الحساب الدورى وسياسة الشفافية جامعة دمياط تعقد اليوم لقاء لعرض كشف الحساب الدورى وسياسة الشفافية
تعقد جامعة دمياط اليوم وغدا، بمدرج (104) بحرم الجامعة الجديد لقاء موسعا يتم من خلاله عرض الإنجازات عن الفترة 20/10/2015 حتى 15/4/2016، وذلك فى إطار سياسة كشف الحساب الدورى وسياسة الشفافية الذى ينتهجها الدكتور رمضان الطنطاوى رئيس الجامعة منذ توليه رئاسة الجامعة فى سبتمبر 2014.

حيث سيقدم رئيس الجامعة خلال هذا الاجتماع كشف حساب بما تم إنجازه من أعمال خلال الفترة الماضية، كما سيعرض نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ومديرى المراكز المختلفة إنجازات قطاعاتهم ووحداتهم المختلفة.

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