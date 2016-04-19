وكيله: اسم رمضان صبحي في أندية أوروبية كبيرة

أكد نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي وجود اسم اللاعب في العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة إلا أنه "لا يوجد أي عرض رسمي حتى اللحظة".

ولمع نجم رمضان صبحي البالغ من العمر 19 عاما مع الأهلي ومنتخب مصر في الأشهر الأخيرة.

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وبدأ الحديث عن احتراف رمضان صبحي في أوروبا، فهل وصل عرضا رسميا للوكيل؟ يُجيب نادر شوقي: "لا يوجد أي عرض رسمي حتى الآن لرمضان صبحي".

وأضاف في تصريحات عبر قناة LTC "اسم رمضان صبحي في العديد من الأندية الكبيرة في أوروبا والدوريات الكبرى".

وأكمل حديثه قائلا: "لسنا على عجله من أمرنا في احتراف رمضان صبحي. ولم يصلنا أي عروض رسمية".

وأتم "بأذن وموافقة من النادي الأهلي سيحترف اللاعب الموسم المقبل".