مرتضى غاضبا: إذا ثبت صدور خطاب به ' حرب أهلية ' من الزمالك.. زادة وعزام ' برة '

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أنه إذا ثبت صدور خطاب من إدارته موجها للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) به لفظ "حرب أهلية" فإنه سيحاسب المسؤول.

و أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خطابا إلى نظيره المصري يسأل عن صحة ادعاء الزمالك بوقوع "حرب أهلية في مصر خلال عام 2013 منعته من سداد مستحقات لاعبيه". (طالع التفاصيل)

وأضاف منصور عبر قناة LTC: "الدفاع عن بلدنا أهم من أي شيء، سأحاسب المسؤول وأحوله للتحقيق إذا ثبت وجود لفظ حرب أهلية في مصر صادر من الزمالك".

وتابع "الخطابات تكتب في سويسرا وليس لي علم بمحتواها.. نصر عزام المستشار القانوني وهاني زادة هما من سافرا وقدما الشكوى".

"سأتأكد بإحضار الخطابات، وإذا ثبت وجود توقيع مسؤول زمالكاوي على خطاب مكتوب فيه حرب أهلية.. سأحيلهم للتحقيق".

وشدد مرتضى بنبرة غاضبة "لو تبين أن عضو مجلس إدارة أو محامي لدى النادي قام بكتابة ذلك في خطاب للفيفا سأوقف عضويتهما وأحيلهما للتحقيق".

وأتم "إذا كان زادة وعزام كتبا ذلك.. برة".

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