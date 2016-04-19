حزب المؤتمر يطالب كتلته البرلمانية بالموافقة على بيان الحكومة

قال اللواء أمين راضى، الأمين العام لحزب المؤتمر، إن الحزب طالب كتلته البرلمانية بالموافقة على بيان الحكومة خلال جلسة التصويت على البيان وبرنامج الحكومة غدًا الأربعاء.

وأشار راضى، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى ضرورة متابعة التحفظات التى ذكرها الحزب حول البيان، وهى عدم تحديد إطار زمنى للانتهاء المشروعات التى أعلنتها الحكومة فى برنامجها.

وأضاف راضى، أن الحزب سيعقد اجتماعا اليوم الثلاثاء لمتابعة بيان الحكومة، وكذلك الاستعداد لانتخابات اللجان النوعية، ومناقشة القضايا السياسية المطروحة على الساحة.

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