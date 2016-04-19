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147 سفينة تعبر قناة السويس بحمولات 7.7 مليون طن خلال 3 أيام

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147 سفينة تعبر قناة السويس بحمولات 7.7 مليون طن خلال 3 أيام 147 سفينة تعبر قناة السويس بحمولات 7.7 مليون طن خلال 3 أيام
قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن 147 سفينة، عبرت القناة خلال الثلاثة أيام الماضية الاتجاهين، بحمولات 7 ملايين و700 ألف طن.

وأوضح مميش، فى تصريحاتٍ صحفية، أن 76 سفينة عبرت القناة من الشمال بحمولات 3 ملايين و400 ألف طن، و71 سفينة من الجنوب بحمولات 4 ملايين و300 ألف طن.

وكشفت تقارير ملاحية أن 48 سفينة، عبرت القناة السبت الماضى من الاتجاهين، بحمولة مليونى و600 ألف طن، وشهدت القناة من الشمال عبور 25 سفينة بحمولة مليون و200 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الدنمركية MARIE MAERSK بحمولة 200 ألف طن قادمة من إسبانيا ومتجهة إلى ماليزيا، وعبرت من الجنوب 23 سفينة بحمولة مليون و400 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الإنجليزيةCMA CGM ALEXANDER VON HUMBOLDT بحمولة 179 ألف طن.

وأشارت التقارير إلى أن 57 سفينة عبرت القناة أمس الأول الأحد، بحمولة مليونى و900 ألف طن سُفُن حاويات وناقلات غاز طبيعى من الاتجاهين، وشهدت قافلة الشمال عبور 28 سفينة بحمولة مليون و100 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب ناقلة الغاز الطبيعى التى ترفع علم جزر المارشال AL BAHIYA بحمولة 141 ألف طن قادمة من إنجلترا ومتجهة إلى ، وعبرت 29 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة مليون و800 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الدنمركية METTE MAERSK بحمولة 200 ألف طن.

وعبرت قناة السويس أمس الاثنين 42 سفينة بحمولة مليونى و200 ألف طن سُفُن حاويات من الاتجاهين، منها 23 سفينة عَبْر قافلة الشمال بحمولة مليون و100 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات السنغافوريةMAERSK EUBANK بحمولة 146 ألف طن قادمة من فرنسا ومتجهة إلى كولومبيا، وعبرت 19 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة مليون و100 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات البنميةMSC CLORINDA بحمولة 158 ألف طن.


>- تحميل وتفريغ 31.6 مليون طن بضائع جنوب قناة السويس خلال فبراير الماضى

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