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ضبط صاحب محل يتاجر فى مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالجيزة

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ضبط صاحب محل يتاجر فى مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالجيزة ضبط صاحب محل يتاجر فى مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالجيزة
نجح ضباط مباحث والتجارة الداخلية فى القبض على صاحب محل مستحضرات تجميل بمنطقة أوسيم، وبحوزته 1203 عبوة مجهولة المصدر.

وردت معلومات لمباحث التموين والتجارة الداخلية وأكدتها التحريات بقيام صاحب محل مستحضرات تجميل بالاتجار فى مستحضرات التجميل غير المسجلة بوزارة الصحة والخالية من أى مستندات تفيد مشروعية تداولها بالسوق.

وعلى الفور تم مداهمة المحل والقبض عليه، وعثر بحوزته على 1203 عبوات مستحضرات مجهولة المصدر بناء على تقرير القطاع الصيدلى بوزارة الصحة المرافق للحملة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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مصر 365

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