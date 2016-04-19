محافظ أسيوط يضع إكليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء بنى عدى

احتفلت محافظة أسيوط بالعيد القومى الذى يوافق 18 أبريل من كل عام وهى ذكرى تصدى أهالى قرية بنى عديات التابعة لمركز منفلوط للحملة الفرنسية عام 1799م؛ حيث قام المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط بوضع إكليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء القرية وافتتح معرض المنتجات اليدوية وعقد لقاء شعبياً بأهالى القرية .

جاء ذلك بحضور اللواء ابراهيم حماد محافظ أسيوط السابق، واللواء عبدالباسط دنقل مدير الأمن ، وماجد عبدالكريم سكرتير عام المحافظة ، والعميد مروان حمدى نائباً عن قائد المنطقة الجنوبية العسكرية ، ومحمد حسين عضو مجلس النواب عن مركز منفلوط ووكلاء الوزارات وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة ورجال الدين وأحمد شوقى رئيس مركز منفلوط .

قال المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط خلال كلمته إننا نحتفل اليوم بالعيد القومى للمحافظة والذى يمثل ملحمة وطنية التحم فيها فئات الشعب للوقوف أمام الاستعمار ومحاولات الحملة الفرنسية السيطرة على البلاد مشيداً بأهالى محافظة أسيوط عامة وأهالى قرية بنى عديات خاصة ؛ الذين اثبتوا أنهم قادرون على الحفاظ على الوطن وجعلوا هامتنا مرفوعة عاليا افتخاراً بهم .

ووجه المحافظ الشكر للمحافظ السابق اللواء إبراهيم حماد على حضوره الاحتفال وللقيادات الأمنية على الجهود المبذولة فى حفظ الأمن والأمان بالمحافظة إلى جانب الجهود التى تبذلها القوات المسلحة لافتاً إلى بعض المشروعات الجارى تنفيذها وأخرى تم الإنتهاء منها بقرى ومراكز المحافظة خلال الفترة الماضية وهو ما يدل على اهتمام الدولة والقيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالصعيد وتنفيذ متطلبات المواطن ودعم احتياجاته فى المجالات المختلفة .

وأعلن الدسوقى عن تشغيل مخابز جديدة فى 6 مراكز على مستوى المحافظة طبقاً للحصر والمعاينات التى قامت بها اللجنة المشكلة من التموين والمحافظة خلال الفترة الأخيرة موضحاً أنه جار اعتماد تشغيل مخابز آخرى فى باقى المراكز .

وأكد النائب محمد حسين عبد الرحيم فى كلمته على أهمية التعاون بين الجهاز التنفيذى والسلطة التشريعية لخدمة مطالب المواطنين مشيدا ببسالة اهالى بنى عديات ووقوفهم فى وجه الاحتلال الفرنسى

ومن جانبه رحب الدكتور على بودى ممثلا عن أهل قرية بنى عديات خلال كلمته ـ بالمهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط مشيراً إلى حرصه على المشاركة فى الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة بقرى بنى عديات .

فيما وجه حسين عبدالمعطى نقيب الفلاحين بأسيوط الشكر للمحافظ لمساندته للشباب والقضايا الهامة التى تمس المواطن البسيط فى المحافظة لافتاً إلى التضحية والفداء التى قام بها أهالى قرى بنى عديات فى التصدى للحملة الفرنسية وليصبح اليوم عيداً قومياً للمحافظة .

وأشاد عبد الناصر بكر رئيس اتحاد العمال بأسيوط بدعوة المحافظ لمشاركة العمال فى إحتفالات العيد القومى منوهاً عن مشاركة العمال فى كافة المجالات والمناسبات وهو دليل على أهمية ودور العمال فى المجتمع والنهوض بالبلاد.

كما افتتح المهندس ياسر الدسوقى المبنى الإدارى الجديد لمركز ومدينة منفلوط وتفقد مبنى الملحق الإدارى الجديد بالوحدة المحلية بمدينة منفلوط والذى بلغت تكلفة انشاؤه حوالى 4 ملايين و800 ألف جنيه وذلك فى اطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى .

وقال ياسر الدسوقى إن مركز ومدينة منفلوط شهد خلال الفترة الماضية إنشاء العديد من المشروعات السكنية والصحية والتعليمية والتى بلغت تكلفتها الإجمالية 285 مليون جنيه .

وقال المحافظ فى تصريحات صحفية له إن احتفالات العيد القومى للمحافظة ستشمل جولات تفقدية وافتتاح العديد من المشروعات بمختلف قرى ومراكز المحافظة حيث تم افتتاح المبنى الادارى الجديد لمركز ومدينة منفلوط وتفقد مبنى الملحق الإدارى الجديد بالوحدة المحلية بمدينة منفلوط .

وقال أحمد شوقى رئيس مركز ومدينة منفلوط أن احتفالات العيد القومى تشهد تفقد مشروع تطوير وإحلال مستشفى منفلوط المركزى وافتتاح عدد 37 عمارة سكنية بعدد 888 وحدة إسكان اجتماعى "الأولى بالرعاية" بمدينة منفلوط بالإضافة إلى الوحدات السكنية بحى الحما بمدينة منفلوط والوحدات السكنية بقرية العتامنة والتى بلغت تكلفة إنشاؤهم 111 مليون جنيه.

كما شهد الاحتفال افتتاح مدرسة بنى رافع الثانوية وافتتاح وحدات صحة الأسرة بقرية أم القصور والعتامنة وبنى عدى القبلية وبنى سند وافتتاح مدرسة الحواتكة الإعدادية بنات إحلال كلى ضمن المنحة الإماراتية .

يأتى هذا ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومى والذى يوافق 18 أبريل من كل عام حيث تشهد المحافظة سلسلة من الافتتاحات والجولات التفقدية للعديد من المشروعات السكنية ومشروعات البنية الأساسية بقرى ونجوع المحافظة .

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