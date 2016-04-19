أهالى قرية سنفا بميت غمر يشكون ارتفاع فواتير المياه المبالغ فيها

سادت حالة من الغضب بين أهالى قرية سنفا التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بعد الارتفاع الجنونى فى فواتير المياه بالقرية، وطالب الأهالى بمراجعة الشركة القابضة للفواتير مع التعليمات الصادرة بمراعاة المواطنين ومحدودى الدخل، حيث فوجئ أهالى القرية بوصول فواتير المياه بأرقام كبيرة جدا ومبالغ فيه، على الرغم من أن الفواتير صادرة إلى وحدات سكنية شقق صغيرة لم تتعد الأسرة الواحدة وليس لنشاط تجارى.

يقول إيهاب إسماعيل، إنه لديه شقة يسكن فيه مع زوجته وأولاده وفوجئ بأن المحصل يطلب منه 537 جنيها نظير استهلاك شهر نوفمبر السابق، وبسؤال المحصل عن أسباب ارتفاع هذه الفواتير فقال لا أعلم.

ويضيف عبد الرحمن عبد السميع أحد أهالى القرية أنه فوجئ بالمحصل يطلب منه فاتورة بقيمة 637 جنيها على الرغم من أن الفاتورة صادرة لشقة سكنية، وقال (لو أنا بروى أرض زراعية من الشقة كانت لن تصل لهذا الرقم).

وأشار هانى يوسف سالم بأن فاتورة الاستهلاك الصادرة له بتاريخ 31 مارس الماضى بلغت 471 جنيها، وهو الأمر الذى دفعه للمطالبة بمراجعة جميع الفواتير الصادرة من الشركة واتهمهم بالتلاعب.

وقالت فاطمة عبد الفتاح، إنها فوجئت بفاتورة استهلاك لها بقيمة 635 جنيها لشهرين، ولم تتمكن من سددها، بسبب المبالغة فى الحسابات الصادرة من الشركة وطالبت بمراعاة الدخل للمواطنين .

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