توريد 5 أطنان من أوراك الدواجن من وزارة التموين لمركز كفر سعد بدمياط

صرح الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط فى تصريحات صحفية أنه سيتم توريد 5 اطنان من أوراك الدواجن بسعر 5 .9 جنيه للكيلو اليوم الثلاثاء، والتى سيتم بيعها بمركز كفر سعد عن طريق سيارة من وزارة التموين

وأضاف المحافظ أنه سيتم الأعلان تباعا فور وصول كميات اخري لتوزيعها في باقى مراكز المحافظة وفقا للجدول الذى اعدته وزارة التموين .

يأتي ذلك فى اطار جهود المحافظ وتواصله مع وزير التموين لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل .

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