توريد 5 أطنان من أوراك الدواجن من وزارة التموين لمركز كفر سعد بدمياط

صرح الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط فى تصريحات صحفية أنه سيتم توريد 5 اطنان من أوراك الدواجن بسعر 5 .9 جنيه للكيلو اليوم الثلاثاء، والتى سيتم بيعها بمركز كفر سعد عن طريق سيارة من وزارة التموين.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وأضاف المحافظ أنه سيتم الأعلان تباعا فور وصول كميات اخري لتوزيعها في باقى مراكز المحافظة وفقا للجدول الذى اعدته وزارة التموين .
يأتي ذلك فى اطار جهود المحافظ وتواصله مع وزير التموين لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل .- محافظ دمياط يقرر غلق عيادة لإجرائها عمليات جراحية بدون ترخيص
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