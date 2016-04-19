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توريد 5 أطنان من أوراك الدواجن من وزارة التموين لمركز كفر سعد بدمياط

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توريد 5 أطنان من أوراك الدواجن من وزارة التموين لمركز كفر سعد بدمياط توريد 5 أطنان من أوراك الدواجن من وزارة التموين لمركز كفر سعد بدمياط
صرح الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط فى تصريحات صحفية أنه سيتم توريد 5 اطنان من أوراك الدواجن بسعر 5 .9 جنيه للكيلو اليوم الثلاثاء، والتى سيتم بيعها بمركز كفر سعد عن طريق سيارة من وزارة .

وأضاف المحافظ أنه سيتم الأعلان تباعا فور وصول كميات اخري لتوزيعها في باقى مراكز المحافظة وفقا للجدول الذى اعدته وزارة التموين .

يأتي ذلك فى اطار جهود المحافظ وتواصله مع وزير التموين لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل .

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