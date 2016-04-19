تقرير في الجول - هل بدأ توريس بمغازلة ديل بوسكي؟ النينو يجيب

سجل فيرناندو توريس مهاجم أتليتكو مدريد ستة أهداف في العام الجاري وهو أعلى معدل تهديفي للنينو منذ رحيله عن ليفربول في شتاء 2011.

هدف توريس في مرمى جرانادا رفع رصيده من الأهداف إلى 8 أهداف هذا الموسم في الدوري الإسباني كأعلى عدد له من الأهداف يسجله في موسم واحد منذ موسم 2012-2013 مع تشيلسي.

النينو صاحب الـ32 عاما انتفض فجأة من ثباته الطويل الممتد من 2011 وحتى الآن ليعود مرة أخرى مرعبا للحراس ودفاعات المنافسين بعد أن كان كالحمل الوديع في الفترة الماضية.

ثقة سيميوني المتواصلة في مهاجمه بدأت تؤتي ثمارها أخيرا، المدرب الأرجنتيني قرر انتشال توريس من ميلان الشتاء قبل الماضي وأعطاه كل الفرص الممكنة وأشركه كثيرا في المباريات.

لم يسجل توريس سوى هدفين فقط في أول 22 أسبوع من الدوري الإسباني ولكن ذلك لم يمنع سيميوني من مواصلة الاعتماد عليه لينتفض أخيرا ويسجل 6 أهداف في أخر تسع مشاركات له.

تألق توريس انتقل إلى دوري أبطال أوروبا فسجل أخيرا أول هدف له في دوري أبطال أوروبا بقميص فريقه الذي نشأ وتربى فيه في مرمى برشلونة.

ورغم أنه طرد بعدها وغاب عن مباراة الذهاب إلا أن هدفه كان حاسما لفريقه الذي تأهل إلى نصف نهائي البطولة.

النينو بدأ بقوة باستعادة بريقه المفقود في الوقت بدل الضائع من مسيرته الكروية التي قاربت على الانتهاء في وقت بدأ فيه بمغازلة أعين المدير الفني للمنتخب الإسباني فينسنت ديل بوسكي لاختياره ضمن قائمته المستدعاة ليورو 2016 المقبلة.

اليورو قد تكون أخر ظهور دولي لتوريس إن تم اختياره ضمن المشاركين بها وهو بالتأكيد الهدف الذي يسعى له اللاعب في الوقت الحالي من أجل مسك ختام لمسيرة مهاجم كان متميزا واختفى في ظروف غامضة.