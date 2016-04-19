بالفيديو - بنفيكا يقلب تأخره أمام سيتوبال لفوز مهم في الدوري البرتغالي

(إفي): انتزع بنفيكا فوزا صعبا 2-1 على حساب فيتوريا سيتوبال، ليحافظ على صدارته للدوري البرتغالي قبل أربعة أسابيع من انتهاء البطولة.

كان فيتوريا سيتوبال هو البادئ بالتسجيل (ق1) عن طريق البرتغالي أندريه كلارو، وتمكن البرازيلي جوناس من إدراك التعادل لبنفيكا (ق19)، قبل أن يتقدم البرازيلي جارديل لأول مرة لبنفيكا (ق24).

بالتالي يحافظ بنفيكا على صدارته بعد أن أضاف لرصيده ثلاث نقاط ليصبح الإجمالي 76 نقطة، بفارق نقطتين عن سبورتنج لشبونة الوصيف وله 74 نقطة.

فيما تجمد رصيد فيتوريا سيتوبال عند 29 نقطة في المركز الـ13 ليقترب بشدة من دوامة الهبوط حيث تفصله خمس نقاط فحسب عن المركز الـ17 أول مراكز الهبوط.

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