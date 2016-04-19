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فريق من النيابة يصل قسم أول طنطا للتحقيق فى"محاولة هروب المحتجزين"

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فريق من النيابة يصل قسم أول طنطا للتحقيق فى"محاولة هروب المحتجزين" فريق من النيابة يصل قسم أول طنطا للتحقيق فى"محاولة هروب المحتجزين"
وصل منذ قليل، فريق من نيابة أول طنطا إلى ديوان قسم أول طنطا بالغربية، للتحقيق فى محاولة هروب جماعى للمحتجزين بعد إشعال النيران داخل عنابر الحجز.

واستمعت النيابة إلى أقوال اللواء محمد الشرقاوى، مساعد الوزير لقطاع وسط الدلتا، واللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية، كما اطلعت على تحريات المباحث وبدأت فى الاستماع لأقوال المحتجزين.

كان مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من العميد محمد السروجى مأمور قسم أول طنطا، يفيد إشعال المساجين للنيران ومحاولة الهرب .

انتقلت القيادات الأمنية بالغربية إلى ديوان قسم أول طنطا، وتمكنت قوات الأمن من إطفاء الحريق والسيطرة على الموقف ، ومنع الأهالى من محاولة اقتحام القسم للاطمئنان على ذويهم .

كما تم استدعاء 10 سيارات إسعاف لإنقاذ المصابين من المساجين، و تمكنت القوات من إحباط محاولة اقتحام القسم من قبل أهالى المساجين، وفتحت بوابات السجون بعتلات حديدية لإخماد النيران وضبط مثيرى الشغب واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا حول القسم من جميع الجوانب، ومنعت السيارات من المرور، والأهالي من التواجد للسيطرة علي الموقف .

وكانت أعداد من أهالى مساجين قسم أول طنطا، قد تزايدت أمام ديوان القسم، مطالبين بالاطمئنان على ذويهم، الأمر الذى دفع قوات الأمن إلى زيادة عدد القوات الخاصة وتم وضع مدرعة مصفحة فى مدخل القسم وإحكام الكردون الأمنى .

فريق من النيابة يصل قسم أول طنطا للتحقيق فىمحاولة هروب المساجين (1)

فريق من النيابة يصل قسم أول طنطا للتحقيق فىمحاولة هروب المساجين (2)

فريق من النيابة يصل قسم أول طنطا للتحقيق فىمحاولة هروب المساجين (3)

فريق من النيابة يصل قسم أول طنطا للتحقيق فىمحاولة هروب المساجين (4)

فريق من النيابة يصل قسم أول طنطا للتحقيق فىمحاولة هروب المساجين (5)

فريق من النيابة يصل قسم أول طنطا للتحقيق فىمحاولة هروب المساجين (6)

فريق من النيابة يصل قسم أول طنطا للتحقيق فىمحاولة هروب المساجين (7)

محتجزو قسم أول طنطا يشعلون النيران بالعنابر فى محاولة للهرب

بالصور.. قيادات الداخلية ينتقلون لقسم طنطا بعد إحباط محاولة هروب المساجين
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