إنتهاء إزالة أكثر من نصف المطاف المؤقت بالمسجد الحرام

أعلنت رئاسة الحرمين الشريفين، إزالة أكثر من نصف المطاف المؤقت بعد 16 يوم عمل متواصل، بنسبة تخطت الجدول الزمنى لإزالة المطاف، حيث كان من المخطط إزالة 50%، ولكن النسبة وصلت إلى 65%.

ويُنَفَّذ العمل على إزالة الجسر على مدار الساعة يوميًا للانتهاء من العمل وتسريع وتيرته قبل شهر رمضان المبارك لهذا العام، تحقيقًا لأعلى مستوى وأقصى درجات التيسير والتسهيل لقاصدى المسجد الحرام، وليؤدى المعتمرون والزائرون شعائرهم بكل يسر وسهولة، وأمن وأمان وراحة واطمئنان، بعد أن أدى الجسر مهمته المقررة فى المرحلة السابقة بكل نجاح وتميز.

وأكدت رئاسة الحرمين أنه بعد أن توسع المطاف ووضع البديل له، انتهت المدة المقررة لاستخدامه ولم تعد هناك حاجة ضرورية له لما يسبب استمراره من حجب رؤية المسلمين للكعبة المشرفة، موضّحة أنه ستكون الطاقة الاستيعابية لمنسوب صحن المطاف بعد الانتهاء من إزالة الجسر تصل إلى 30 ألف طائف فى الساعة، والتى تزيد عن الوضع الحالى لصحن المطاف وحلقتى الجسر التى تبلغ 20 ألف فى الساعة.

بالصور.. بدء تفكيك المطاف المؤقت بالمسجد الحرام تمهيدا لإزالته

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