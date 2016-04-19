الهند تتنازل عن المطالبة باستعادة الماسة العملاقة "كوهى نور" من بريطانيا

قررت الهند اليوم بعد نزاع طويل، التنازل عن المطالبة بالماسة العملاقة "كوهى نور" التى ترصع التاج البريطانى.

وذكرت قناة "جيو" الباكستانية، أن الحكومة الهندية أبلغت المحكمة العليا أن هذه الماسة العملاقة لم تُسْرَق من الهند، ولكنها أهديت إلى الحاكم البريطانى للهند إبان فترة الاستعمار.

وأشارت القناة إلى أن الماسة التى تبلغ 105 قراريط كانت محور نزاع دبلوماسى طويل بين الهند وبريطانيا، حيث ظلت جزء من جواهر التاج البريطانى لما يقرب من 150 عامًا، ولكنها تزين فى الوقت الراهن تاج الملكة إليزابيث الثانية.

وكانت الهند قد طالبت باستعادة هذه الماسة الشهيرة من بريطانيا، "تكفيرًا" عن ماضيها الاستعمارى للهند، غير أن رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى، أبلغ المحكمة العليا أمس الاثنين، أن الماسة أهداها ملك الهند إلى الحاكم البريطانى كهدية عام 1851 ولم تُسْرَق من الهند أو تؤخذ منها دون إرادتها.

- بالصور..الأمير ويليام وزوجته يصلان إلى أغرة لزيارة تاج محل